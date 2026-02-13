Ричмонд
Родителям рассказали, как наладить отношения с подростками

Попытки усилить контроль за подростком часто приводят к обратному эффекту.

Источник: Комсомольская правда

Подросткам свойственно импульсивное поведение и желание сепарироваться. Как вести себя с ребенком во время подросткового кризиса, рассказала в беседе с изданием RuNews24.ru психолог Юлия Благая.

— Для родителей подростковый максимализм часто становится серьёзным эмоциональным испытанием. Но попытки усилить контроль и давление приводят к обратному эффекту, ребёнок ещё больше пытается выскользнуть из этого и протестует, — говорит эксперт.

По словам психолога, подростки учатся отстаивать себя и часто нуждается не столько в контроле, сколько в безопасном диалоге. Поэтому родителю важно уметь отделять эмоции от поведения: можно не соглашаться с решением, но признавать переживания, стоящие за ним.

KP.RU отметил, что, начиная с 11 лет ребенок вступает в подростковый возраст, и здесь начинает отстаивать уже наработанные им ценности, отвоевывать право жить по «своим понятиям». На этом этапе сепарации подростка возникает кризис: он одновременно требует, чтобы его воспринимали как взрослого, при этом противопоставляет себя миру взрослых.