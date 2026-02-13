Родителям рассказали, как наладить отношения с подростками

KP.RU отметил, что, начиная с 11 лет ребенок вступает в подростковый возраст, и здесь начинает отстаивать уже наработанные им ценности, отвоевывать право жить по «своим понятиям». На этом этапе сепарации подростка возникает кризис: он одновременно требует, чтобы его воспринимали как взрослого, при этом противопоставляет себя миру взрослых.