Трамп заявил об отправке второго авианосца на Ближний Восток

Трамп заявил, что направленный на Ближний Восток авианосец может понадобиться в случае срыва сделки с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отправить второй американский авианосец на Ближний Восток. Об этом он рассказал в интервью журналисту Fox News Джеки Хайнрих.

«Он отправится очень скоро», — заявил глава Белого дома.

Как подчеркнул Трамп, решение связано с переговорами между США и Ираном. По словам американского лидера, авианосец может понадобиться, если стороны не смогут заключить ядерную сделку.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп предупредил Иран о возможности новых «жестких действий» в отношении страны. Президент США заявил, что не исключает возможности отправки в регион авианосца и дополнительных сил. При этом в новые меры Трамп сравнил с нанесенными ранее ударами по ядерным объектам Ирана.

