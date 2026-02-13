Эксперт Абрамов рекомендует делать антикоррозийную обработку нового авто

Дилерские центры после покупки нового автомобиля нередко настаивают на проведении дополнительной антикоррозийной обработки, обещая усиленную защиту кузова в российских условиях. Выясняя, насколько необходима такая услуга, «Российская газета» обратилась к экспертам.
Автоэксперт Алексей Абрамов убежден, что антикоррозийная обработка новой машине необходима для продления срока службы. Она защищает кузов от агрессивных дорожных реагентов и абразивов, а также повышает ликвидность автомобиля при последующей продаже. Специалист рекомендует не ограничиваться локальной обработкой арок и кромок дверей, а проводить полный комплекс, включающий днище и скрытые полости. Особенно это актуально для современных машин, которые не всегда полностью оцинкованы и могут иметь дефекты заводской окраски.
Абрамов советует внимательно контролировать качество работ. Профессиональное покрытие занимает один-два дня, и если дилер предлагает быструю обработку тонким слоем мастики только на днище, от услуги лучше отказаться и обратиться в специализированный сервис. Важно запросить информацию о материалах и способе нанесения, а также следить, чтобы состав не попал на штоки амортизаторов, приводы или шкивы, что может вывести эти узлы из строя.
Автоэксперт Михаил Мартынов подтверждает, что заводская защита современных автомобилей часто слишком тонкая и не заполняет все полости. Особенно это касается машин, ввезенных по параллельному импорту из Китая и Кореи, где антикоррозийная обработка практически отсутствует.
Эксперт рекомендует автовладельцам в регионах с обильным использованием солей и реагентов проводить дополнительную обработку в первые один-два года владения машиной. При заказе услуги следует требовать у сервиса список обрабатываемых зон и название состава, уточнять наличие гарантии. Не стоит покупать «полный антикор» по акции, не выяснив, включены ли в работу внутренние полости автомобиля и швы. Оптимальным подходом Мартынов считает сохранение заводской защиты с ее дополнением профессиональной консервацией полостей и антигравийным покрытием на самых уязвимых местах.
Ранее эксперт Дмитрий Попов рассказал, на что нужно смотреть при тест-драйве авто.