Эксперт Абрамов рекомендует делать антикоррозийную обработку нового авто

Автоэксперт Алексей Абрамов убежден, что антикоррозийная обработка новой машине необходима для продления срока службы. Она защищает кузов от агрессивных дорожных реагентов и абразивов, а также повышает ликвидность автомобиля при последующей продаже. Специалист рекомендует не ограничиваться локальной обработкой арок и кромок дверей, а проводить полный комплекс, включающий днище и скрытые полости. Особенно это актуально для современных машин, которые не всегда полностью оцинкованы и могут иметь дефекты заводской окраски.