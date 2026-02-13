Онколог Вихлянов: избыток жира в организме способствует развитию рака

Лишний вес опасен не только проблемами с сердцем или суставами, но и может грозить развитием онкологических процессов в организме. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на доктора медицинских наук Игорь Вихлянов.
— Когда жира много, в организме работает постоянный очаг воспаления. И этот очаг — инкубатор для раковых опухолей, — предупредил онколог.
Врач добавил, что жировая ткань — это полноценный орган — железа внутренней секреции, которая относится к эндокринной системе. Безусловно, жир должен быть в организме, однако в допустимых количествах. Для определения состояния рекомендуется измерить индекс массы тела.
Борьба с ожирением включает здоровое питание, соблюдение водного баланса, сон, физическую активность и позитивный настрой. Также, в некоторых случаях врачи могут назначить специальные препараты или операции по резекции желудка, передает телеканал «Царьград».