ВЦИОМ узнал, кто в России чаще всего отмечает День Святого Валентина

Пока в России не утихают споры вокруг Дня всех влюбленных, а точнее вокруг того, стоит ли жителям страны его отмечать, во Всероссийском центре изучения общественного мнения решили выяснить, кто чаще всего дарит подарки 14 февраля своим половинкам. Результаты исследования опубликовало издание «Абзац».
— Чаще дарят подарки на День всех влюбленных зумеры и младшие миллениалы. С возрастом намерение одарить любимого человека, друзей или родственников снижается, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что в последние годы праздник теряет популярность — доля тех, кто желает отметить этот день сократилась за 20 лет в полтора раза.
Согласно опроса KP.RU, 86% респондентов из читателей не намерены дарить подарки в День святого Валентина. Лишь только 3% опрошенных готовы купить избраннице цветы, а еще 3% планируют совместный романтический ужин. На другие подарки по случаю праздника готовы лишь единицы.