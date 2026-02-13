ВЦИОМ узнал, кто в России чаще всего отмечает День Святого Валентина

Пока в России не утихают споры вокруг Дня всех влюбленных, а точнее вокруг того, стоит ли жителям страны его отмечать, во Всероссийском центре изучения общественного мнения решили выяснить, кто чаще всего дарит подарки 14 февраля своим половинкам. Результаты исследования опубликовало издание «Абзац».