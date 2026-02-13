Назван самый полезный вид зимней активности

— Лыжи оказывают на организм комплексное оздоравливающее влияние. Они укрепляют укрепляют мышцы не только ног, но и спины, ягодиц, плеч и рук. При этом, в отличие от бега или тяжёлой атлетики, они не дают лишней нагрузки на суставы. А также улучшают координацию движений и осанку, способствуют хорошей вентиляции лёгких и профилактике ОРВИ и благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, — перечислил медик.