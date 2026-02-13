Назван самый полезный вид зимней активности

Зимой многие ограничивают активность, боясь получить травму или обморожение. Однако, существует вид спорта, который приносит неоценимую пользу организму, сообщил aif.ru врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.
— Лыжи оказывают на организм комплексное оздоравливающее влияние. Они укрепляют укрепляют мышцы не только ног, но и спины, ягодиц, плеч и рук. При этом, в отличие от бега или тяжёлой атлетики, они не дают лишней нагрузки на суставы. А также улучшают координацию движений и осанку, способствуют хорошей вентиляции лёгких и профилактике ОРВИ и благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, — перечислил медик.
Врач подчеркнул, что лыжи также помогают худеть — за час интенсивного катания можно сжечь 600−1000 ккал. Занятия рекомендуется проводить 2−3 раза в неделю.
Кстати, катание на сноуборде чаще приводит к травмам по сравнению с лыжным спортом. Экстремальные форматы, такие как фристайл, бордеркросс и скоростной спуск, считаются наиболее рискованными для здоровья из-за высоких нагрузок на суставы, связки и позвоночник, передал 360.ru.