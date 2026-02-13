Ричмонд
В «Круге добра» рассказали о подарке, который преподнесли Путину: презент с большим смыслом

Протоиерей Ткаченко подарил Путину чудотворную икону «Целительница».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин получил в подарок список чудотворной иконы «Целительница» из московского Алексеевского монастыря. Святыня является покровительницей Фонда «Круг добра» и имеет большой смысл. Об этом рассказал руководитель проекта Александр Ткаченко в интервью РИА Новости.

«Список иконы по-прежнему находится в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре. Преподнесен современный список. Благословением патриарха икона Божией Матери “Целительница” определена знамением покровительства Богородицы Фонду “Круг добра”», — говорится в материале издания, ссылаясь на сведения от фонда.

Икона «Целительница» — главная святыня Алексеевского женского монастыря в Москве с XVIII века, изображающая Богородицу, исцеляющую юношу. По благословению патриарха Кирилла она покровительствует фонду «Круг добра».

Ранее KP.RU рассказал, что Путину подарили бойцы СВО в его день рождения. Глава государства отметил, что это особенный презент, святыня была со следами пуль и по-настоящему впечатлила политика.

