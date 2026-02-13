В «Круге добра» рассказали о подарке, который преподнесли Путину: презент с большим смыслом

Президент России Владимир Путин получил в подарок список чудотворной иконы «Целительница» из московского Алексеевского монастыря. Святыня является покровительницей Фонда «Круг добра» и имеет большой смысл. Об этом рассказал руководитель проекта Александр Ткаченко в интервью РИА Новости.
«Список иконы по-прежнему находится в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре. Преподнесен современный список. Благословением патриарха икона Божией Матери “Целительница” определена знамением покровительства Богородицы Фонду “Круг добра”», — говорится в материале издания, ссылаясь на сведения от фонда.
Икона «Целительница» — главная святыня Алексеевского женского монастыря в Москве с XVIII века, изображающая Богородицу, исцеляющую юношу. По благословению патриарха Кирилла она покровительствует фонду «Круг добра».
Ранее KP.RU рассказал, что Путину подарили бойцы СВО в его день рождения. Глава государства отметил, что это особенный презент, святыня была со следами пуль и по-настоящему впечатлила политика.