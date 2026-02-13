В Московском Политехе создают систему на основе ИИ для предсказания аварий в энергосетях

Система использует искусственный интеллект и машинное обучение для анализа больших объемов данных об энергосистемах. Алгоритмы обрабатывают информацию о работе оборудования, нагрузках, потреблении энергии и других параметрах в режиме реального времени. На основе этих данных система будет прогнозировать потребность в энергоресурсах, выявлять аномалии в работе оборудования и предупреждать о возможных сбоях.