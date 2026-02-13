От жизни в подъезде до психушки: пять экс-участников «Дома-2» с печальной судьбой

Илья Григоренко пришел в «Дом-2» в феврале 2014 года. Там он закрутил роман с Аленой Ашмариной, а позднее они ушли вместе с проекта. В июле 2018 года стало известно, что у них родилась дочь Алиса. Однако в 2020 году пара развелась, а Ашмарина запретила бывшему мужу общаться с дочерью. Спустя два года стало известно, что Григоренко после развода стал бездомным, ночевал в переходах и жил на подаяния. Его друзья рассказали, что мужчина в какой-то момент пропал, а спустя месяц они увидели в интернете фотографию, где Григоренко «полуизбитый валялся на картонке в переходе». Спустя время он решил взять жизнь в свои руки: устроился на работу, стал заниматься спортом и бросил пить.