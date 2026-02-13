От жизни в подъезде до психушки: пять экс-участников «Дома-2» с печальной судьбой

Многие бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» стали популярными благодаря этой передаче, однако далеко не у всех судьба сложилась благополучно. У кого из бывших участников проекта жизнь «пошла под откос» — в материале «Вечерней Москвы».
Юлия Реутова.
Юлия Реутова известна не только, как бывшая участница «Дома-2», но и благодаря участию в шоу «Минута славы», а также в качестве циркачки, мастера-спорта по гимнастике и экс-примы московского стриптиз-клуба Golden Girls. В «Доме-2» она участвовала в 2019 году, но пробыла на телепроекте всего неделю. После 2021 года девушка практически пропала из медийного пространства. В феврале 2026 года стало известно, что Реутова переехала в Паттайю (Таиланд), где, по сообщениям СМИ, получила травму головы и потеряла память. Очевидцы сняли на видео, как девушка бродит по улицам в фуфайке и выбрасывает вещи в помойку. При этом Реутова выглядит неопрятно — не стрижет ногти и пренебрегает гигиеной.
Иван Синцов.
Иван Синцов пришел в «Дом-2» в сентябре 2022 года, но продержался там недолго — 34 дня. После ухода с телепроекта парень рассказал поклонникам шоу о своих планах переехать за границу. Однако в феврале 2026 года стало известно, что Синцов на протяжении полугода жил в подъезде многоэтажного дома в Подмосковье. По словам соседей, мужчина использовал лестничную клетку для ночлега, спал на картонной коробке и распивал алкоголь. Как утверждают жильцы дома, мужчина периодически ходил по подъезду полностью обнаженным. Бывшая девушка Синцова рассказала, что его положение связано с тем, что мужчина «погряз» в микрокредитах. Позже сам Синцов опроверг эти сообщения, заявив, что никогда не был бомжом.
— Один раз подрался, один раз ключи от квартиры забыл. Вот и все. И с друзьями на парковке сидели постоянно, выпивали, — уверяет бывший участник шоу.
Илья Григоренко.
Илья Григоренко пришел в «Дом-2» в феврале 2014 года. Там он закрутил роман с Аленой Ашмариной, а позднее они ушли вместе с проекта. В июле 2018 года стало известно, что у них родилась дочь Алиса. Однако в 2020 году пара развелась, а Ашмарина запретила бывшему мужу общаться с дочерью. Спустя два года стало известно, что Григоренко после развода стал бездомным, ночевал в переходах и жил на подаяния. Его друзья рассказали, что мужчина в какой-то момент пропал, а спустя месяц они увидели в интернете фотографию, где Григоренко «полуизбитый валялся на картонке в переходе». Спустя время он решил взять жизнь в свои руки: устроился на работу, стал заниматься спортом и бросил пить.
Мария Политова.
Мария Политова была на проекте «Дом-2» трижды: в 2006, 2007 и 2010 году. Зрители запомнили девушку по странному поведению, например, она могла впадать в «музыкальный транс». В декабре 2017 года бывшая участница шоу ушла из дома и пропала. Ее гражданский муж сообщил полиции, что девушка страдает от биполярного расстройства. Правоохранители установили, что Политова, пребывавшая в неустойчивом психическом состоянии, покинула свою квартиру в Москве и отправилась в дачный поселок Щелковского района, где у ее бабушки есть дом. Она находилась под воздействием алкоголя и психотропных препаратов, а спустя несколько дней ее тело обнаружили недалеко от дома.
Александра Медведева.
Александра Медведева пришла на проект в декабре 2013 года, а ушла уже в январе 2014-го. После этого в СМИ появились сообщения, что она пропала по дороге в Киев, куда направлялась, чтобы навестить свою дочь. Оказалось, что Медведева попала в психиатрическую клинику после истерики на борту самолета. Ей показалось, что он разгоняется не по взлетной полосе, а по булыжникам. В какой-то момент она отстегнула ремень безопасности, вскочила и стала кричать, что самолет упадет и нужно срочно спасаться. Когда бортпроводники пытались ее успокоить, Медведева заявила, что она экстрасенс, который предвидит будущее. После этого инцидента девушка легла в психиатрическую больницу.
Многие звезды «Дома-2» оказались забыты и остались только в памяти самых преданных поклонников. Как сложились судьбы участников знаменитой «телестройки», которые уже не мелькают по ТВ и в новостях, — в материале «Вечерней Москвы».