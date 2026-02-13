Ричмонд
Дерматолог призвала не согреваться в горячей воде после мороза

Горячая вода смывает естественную защиту кожи.

Источник: Комсомольская правда

Попытка согреться после мороза горячей водой вредит коже и сосудам. Лучше сначала привыкнуть к комнатной температуре, об этом сообщила aif.ru врач-дерматовенеролог Виолетта Зиновкина.

— Резкий перепад температур вызывает повреждение сосудов: на морозе капилляры в коже сужаются для сохранения тепла, тогда как под струей горячей воды быстро расширяются. Такой процесс способствует нарушению кровообращения, вызывает покраснение, зуд или даже появление сосудистой сеточки, — отметила медик.

Она уточнила, что горячая вода смывает естественную жировую пленку на поверхности кожи, которая удерживает влагу и защищает от внешних воздействий. В результате кожа начинает шелушиться и трескаться.

Кроме того, защитный барьер кожи и слизистых может нарушить сухой воздух в помещении, передал RT. Пересыхание слизистой носа приводит к тому, что во сне человек начинает дышать ртом. Это, в свою очередь, вызывает першение в горле и делает организм более уязвимым перед вирусами.