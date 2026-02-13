Дерматолог призвала не согреваться в горячей воде после мороза

Кроме того, защитный барьер кожи и слизистых может нарушить сухой воздух в помещении, передал RT. Пересыхание слизистой носа приводит к тому, что во сне человек начинает дышать ртом. Это, в свою очередь, вызывает першение в горле и делает организм более уязвимым перед вирусами.