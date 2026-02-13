Стало известно, кто может заменить Сабурова в ЧБД

Напомним, что ровно неделю назад стало известно, что комику Нурлану Сабурову закрыт въезд в Россию на 50 лет. Для самого артиста это тоже стало неожиданностью: о запрете он узнал прямо в московском аэропорту Внуково, когда прилетел из ОАЭ.