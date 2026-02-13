Стало известно, кто может заменить Сабурова в ЧБД

Популярное интернет-шоу «Что было дальше?» может выходить и без участия комика Нурлана Сабурова, которому запрещен въезд в РФ. На место ведущего может претендовать другая телезвезда — Гарик Харламов, таким мнением в разговоре с «Абзацем» поделился продюсер Сергей Дворцов.
— Гарик Харламов — это замечательная кандидатура на место Нурлана. Он яркий, смешной и тактичный. У него хватает черного юмора, но он никогда не выдает злые шутки, — считает продюсер.
Эксперт считает, что само шоу вряд ли теперь начнут снимать в Казахстане, так как в этом случае продюсерский центр может оштрафовать команду из-за разрыва контракта.
Напомним, что ровно неделю назад стало известно, что комику Нурлану Сабурову закрыт въезд в Россию на 50 лет. Для самого артиста это тоже стало неожиданностью: о запрете он узнал прямо в московском аэропорту Внуково, когда прилетел из ОАЭ.
Сабуров продолжает выступать на частных мероприятиях, но теперь уже на родине. Забронировать комика можно до конца февраля, именно столько он планирует пробыть в Казахстане.