Валентинки и поздравления с Днем всех влюбленных для любимого человека, друзей, родственников

Сам праздник, как день всех влюбленных, стал обретать очертания позднее, в Средние века, в Англии и Франции, где существовали поверья о том, что птицы начинают брачные игры именно 14 февраля. Традиция обмена любовными посланиями, открытками и подарками постепенно распространилась по всему миру, превратившись в глобальный феномен, символизирующий признание в любви и теплые чувства.