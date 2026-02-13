«У нас выбора нет»: сенатор Клишас высказался о блокировке Telegram в России

Ранее начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Татарстану Руслан Гумеров призвал полностью заблокировать Telegram и перекрыть популярные пути доступа к нему, чтобы решить вопрос с кибермошенниками. Правоохранитель предположил, что Роскомнадзор не стал бы замедлять мессенджер, если бы он не влиял на деятельность злоумышленников в России.