Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У нас выбора нет»: сенатор Клишас высказался о блокировке Telegram в России

Сенатор Андрей Клишас в пятницу, 13 февраля, заявил, что не знает, будет ли мессенджер Telegram полностью заблокирован на территории России. Он отметил, что нужно дождаться решения Роскомнадзора, который обладает соответствующими полномочиями.

Сенатор Андрей Клишас в пятницу, 13 февраля, заявил, что не знает, будет ли мессенджер Telegram полностью заблокирован на территории России. Он отметил, что нужно дождаться решения Роскомнадзора, который обладает соответствующими полномочиями.

— У нас выбора нет, и Роскомнадзор так и предлагает Telegram начать соблюдать российское законодательство, да и не только Telegram, любому мессенджеру, и все у них будет хорошо, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что руководству Telegram нужно не просто идти на контакт с российскими властями, а выполнять требования законодательства страны, которые предъявляют ему и другим мессенджерам, передает Радио Sputnik.

Ранее начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Татарстану Руслан Гумеров призвал полностью заблокировать Telegram и перекрыть популярные пути доступа к нему, чтобы решить вопрос с кибермошенниками. Правоохранитель предположил, что Роскомнадзор не стал бы замедлять мессенджер, если бы он не влиял на деятельность злоумышленников в России.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство подчеркнуло, что будет и дальше ограничивать платформу, чтобы добиться от нее исполнения российских законов.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.
Читать дальше