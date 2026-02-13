Выбор «второй половинки» огромный: объявлены поиски невесты для самого красивого кота в мире

«Мы работаем в своем питомнике: у нас есть свои кошки, свои коты. Мы в пределах своего питомника в основном и вяжем животных. У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберем», — рассказала представитель питомника Грузинова.