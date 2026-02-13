Выбор «второй половинки» огромный: объявлены поиски невесты для самого красивого кота в мире

Самому красивому коту Дарлену Флеру Далмору Блэку из московского питомника подберут пару. Об этом сообщила хозяйка Дарья Грузинова РИА Новости.
«Мы работаем в своем питомнике: у нас есть свои кошки, свои коты. Мы в пределах своего питомника в основном и вяжем животных. У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберем», — рассказала представитель питомника Грузинова.
Напомним, в 2025 году абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк стал чемпионом Всемирной федерации кошек. Котику полтора года. За 2025-й он посетил полсотни выставок: в Бангкоке и Си-Раче (Таиланд), Стамбуле (Турция), Загребе (Хорватия), а также в Центральной России и Беларуси.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году кот стал абсолютным лидером. На втором месте хайленд фолд из Таиланда, на третьем — британский короткошерстный из Беларуси. В рейтинге много китайских и европейских котов.