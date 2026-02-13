Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выбор «второй половинки» огромный: объявлены поиски невесты для самого красивого кота в мире

Невесту самому красивому коту в мире ищут в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Самому красивому коту Дарлену Флеру Далмору Блэку из московского питомника подберут пару. Об этом сообщила хозяйка Дарья Грузинова РИА Новости.

«Мы работаем в своем питомнике: у нас есть свои кошки, свои коты. Мы в пределах своего питомника в основном и вяжем животных. У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберем», — рассказала представитель питомника Грузинова.

Напомним, в 2025 году абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк стал чемпионом Всемирной федерации кошек. Котику полтора года. За 2025-й он посетил полсотни выставок: в Бангкоке и Си-Раче (Таиланд), Стамбуле (Турция), Загребе (Хорватия), а также в Центральной России и Беларуси.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году кот стал абсолютным лидером. На втором месте хайленд фолд из Таиланда, на третьем — британский короткошерстный из Беларуси. В рейтинге много китайских и европейских котов.