Жена комика Сабурова прокомментировала депортацию мужа из России

Жена комика Нурлана Сабурова, Диана Сабурова, впервые выложила пост в соцсетях после депортации супруга из России. В публикации женщина обратилась к хейтерам, обсуждающим ситуацию с выдворением комика из страны.
«Хейтерам и всем тем, кто злорадствует и хайпует, отдельный рахмет (спасибо — прим. ред.), развлекайтесь!» — написала Сабурова, добавив к высказыванию поговорку с нецензурной лексикой.
Ранее KP.RU сообщал, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию в ближайшие 50 лет. Комик является гражданином Казахстана и неоднократно нарушал миграционное законодательство РФ, а также имеет ряд налоговых правонарушений.
На родине Сабурову также может грозить срок от 7 до 12 лет тюрьмы за наемничество. Информацию проверит комитет национальной безопасности Казахстана.