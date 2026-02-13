Ричмонд
Жена комика Сабурова прокомментировала депортацию мужа из России

Диана Сабурова опубликовала первый пост после депортации мужа из России, в котором обратилась к хейтерам.

Источник: Комсомольская правда

Жена комика Нурлана Сабурова, Диана Сабурова, впервые выложила пост в соцсетях после депортации супруга из России. В публикации женщина обратилась к хейтерам, обсуждающим ситуацию с выдворением комика из страны.

«Хейтерам и всем тем, кто злорадствует и хайпует, отдельный рахмет (спасибо — прим. ред.), развлекайтесь!» — написала Сабурова, добавив к высказыванию поговорку с нецензурной лексикой.

Ранее KP.RU сообщал, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию в ближайшие 50 лет. Комик является гражданином Казахстана и неоднократно нарушал миграционное законодательство РФ, а также имеет ряд налоговых правонарушений.

На родине Сабурову также может грозить срок от 7 до 12 лет тюрьмы за наемничество. Информацию проверит комитет национальной безопасности Казахстана.