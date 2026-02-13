«Звонок безопаснее»: Раскрыта новая уловка мошенников с кодами подтверждения

Но на этом опасность не заканчивается. Злоумышленники могут записать голос жертвы, а потом использовать запись в другой схеме. Например, под видом «силовика» они давят угрозами, демонстрируют запись как «доказательство» и пугают уголовными последствиями. Расчёт на то, что через день человек уже не вспомнит, кому и какие цифры диктовал, а «доказательство» у мошенников остаётся.