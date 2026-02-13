Врач Патлатая рассказала, что может спровоцировать воспаление десен

Среди гастроэнтерологических факторов эксперт выделила дивертикул Ценкера, грыжи пищеводного отверстия и опухоли. Спровоцировать запах могут сухость во рту, курение, избыток белка в рационе, а также системные болезни — почечная или печеночная недостаточность и диабет. В случаях, когда запах ощущает только сам человек, речь может идти о псевдогалитозе, требующем психотерапевтической помощи. Колесник подчеркнула, что при галитозе в первую очередь необходимо обратиться к стоматологу и только затем к другим специалистам.