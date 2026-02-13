Врач Патлатая рассказала, что может спровоцировать воспаление десен

Сахарный диабет и гормональные изменения во время беременности могут спровоцировать воспаление десен. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая.
По словам специалиста, причинами воспаления могут стать гингивит, периодонтит или перикоронит, который часто возникает при прорезывании зуба мудрости. Под десневым капюшоном скапливаются остатки пищи и бактерии, что создает благоприятную среду для инфекции.
Спровоцировать воспаление способны также герпесный стоматит, системные заболевания и гормональные перестройки. При появлении отека Патлатая категорически запрещает заниматься самолечением и рекомендует как можно быстрее обратиться к врачу. До визита к стоматологу допустимо принять легкое обезболивающее для временного облегчения, но промедление грозит развитием абсцессов и флегмон из-за высокой микробной обсемененности полости рта.
Неприятный запах изо рта, или галитоз, в 80−90 процентах случаев связан с проблемами полости рта, а не с желудочно-кишечным трактом, заявила в беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Инга Колесник. Она пояснила, что галитоз является симптомом, за которым могут стоять налет на языке, кариес, воспаление десен или неочищенные протезы. Также причиной способны стать болезни горла и носа, такие как тонзиллит или синусит, и заболевания бронхолегочной системы.
Среди гастроэнтерологических факторов эксперт выделила дивертикул Ценкера, грыжи пищеводного отверстия и опухоли. Спровоцировать запах могут сухость во рту, курение, избыток белка в рационе, а также системные болезни — почечная или печеночная недостаточность и диабет. В случаях, когда запах ощущает только сам человек, речь может идти о псевдогалитозе, требующем психотерапевтической помощи. Колесник подчеркнула, что при галитозе в первую очередь необходимо обратиться к стоматологу и только затем к другим специалистам.
Ранее эксперт Залим Кудаев призвал не чистить зубы сразу после еды.