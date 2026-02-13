Назван витамин, которого не хватает весной большинству россиян

Дефицит витамина D часто наблюдается после зимы из-за нехватки солнца. Именно поэтому весной следует добавить в привычное меню больше пищи, содержащий данный витамин, посоветовал в разговоре с NEWS.ru врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов.
— Нужно обратить внимание на витамин D и витамины группы B. Они важны для снижения уровня заболеваемости, устойчивости к инфекциям. У 70% населения уровень D довольно низкий, — считает доктор.
Медик подчеркнул, что данный витамин также необходим для нормальной работы нервной системы.
Ранее KP.RU рассказал, что воздействие ультрафиолетового солнечного излучения признано самым значимым фактором риска возникновения рака кожи. Источником витамина D кроме солнечного света также является пища — яичный желток, сливочное масло, твердые сыры, рыбий жир, печень трески, а также различные виды рыбы: семга, горбуша, скумбрия, кета, сельдь, форель, угорь и палтус.