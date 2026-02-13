«Развлекайтесь»: жена комика Сабурова высказалась о депортации мужа из России

Жена казахстанского комика Нурлана Сабурова Диана в пятницу, 13 февраля, опубликовала первый пост после депортации юмориста из России.
В личном блоге Диана поблагодарила пользователей, поддержавших ее семью. Особое внимание она уделила и хейтерам юмориста.
— Хейтерам и всем тем, кто злорадствует и хайпует, отдельный рахмет, развлекайтесь! Как сказал мой друг: Не такие метели в *** (лицо, — прим. «ВМ») летели — написала Сабурова в своем Telegram-канале.
Комитет национальной безопасности Казахстана может проверить Нурлана Сабурова по статье о наемничестве. Поводом стала появившаяся в Сети информация о том, что комик якобы помогал военным Вооруженных сил России и закупал для них технику.
8 февраля Нурлан Сабуров впервые вышел на связь после инцидента. Он выразил благодарность стране, в которой смог состояться как артист и обрел широкую многонациональную аудиторию.
Казахстанскому комику закрыли въезд в Россию еще 30 января 2026 года. Такое решение связано с критикой СВО, нарушением миграционного и налогового законодательства. Чем известен Сабуров — в материале «Вечерней Москвы».