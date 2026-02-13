Прокуратура хочет изъять имущество экс-замглавы Краснодарского края на 330 млн рублей

Генеральная прокуратура России намерена взыскать более 330 миллионов рублей с бывшей заместительницы губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, а также с ее родственников. В связи с этим она в пятницу, 13 февраля, направила в Прикубанский районный суд Краснодара иск об изъятии имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.
— Речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью свыше семь тысяч квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала ее легальные доходы, — говорится в сообщении.
Чтобы скрыть имущество, Минькова оформляла нажитые активы на членов своей семьи, передает сайт ведомства.
7 февраля Генпрокуратура подала иск в Никулинский районный суд Москвы об обращении в доход государства имущества владельцев компании «Сирена-трэвел», которая является разработчиком системы бронирования авиабилетов Leonardo. Предварительное судебное заседание состоится 18 февраля.
28 января СМИ сообщили, что Генпрокуратура может изъять завод «Новоросцемент», который является одним из крупнейших цементных предприятий страны, в пользу государства.