«Сама захочет к нам»: Трамп прокомментировал ситуацию с Гренландией

Трамп заявил, что Гренландия сама захочет присоединиться к США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия может проявить инициативу и изъявить желание присоединится к Соединенным Штатам. Такое мнение глава Белого дома выразил во время беседы с журналистами.

«Я думаю, Гренландия сама захочет к нам, но мы очень хорошо ладим с Европой, посмотрим, как все сложится», — прокомментировал Трамп вопрос о ситуации с островом.

По словам американского лидера, сейчас США продолжают вести переговоры по Гренландии. Трамп также выражал уверенность, что жители острова точно обрадуются присоединению к Штатам и поддержат его план.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал тему будущего Гренландии. По словам дипломата, Россия примет адекватные контрмеры в случае милитаризации острова.

