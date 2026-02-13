Ричмонд
Две 3-летние девочки погибли дома, пока их мать беззаботно спала: бездыханные тела обнаружила бабушка

Daily Mail: в США две 3-летние девочки утонули в бассейне частного дома.

Источник: Комсомольская правда

Две трехлетние сестры утонули в бассейне частного дома, пока их мать беззаботно спала. Бездыханные тела обнаружила бабушка сестер. Инцидент произошел в США. Об этом пишет издание Daily Mail.

Девочки вышли через дверь на патио к бассейну, пока мать и дедушка спали. Бассейн на заднем дворе был огорожен высоким деревянным забором. Однако дети все равно смогли к нему пробраться.

Бабушка вернулась из магазина и увидела внучек в бассейне. Она звала на помощь и пыталась их вытащить. Прибежали мать, дедушка и соседи. Одна из соседок вызвала 911.

Заместители шерифа обнаружили парамедиков, делавших реанимацию. Девочек доставили вертолетом в больницу, но спасти не удалось.

«Это разрушительная потеря для семьи и нашего сообщества. Пожалуйста, поддержите близких и спасателей в своих мыслях и молитвах», — написал в соцсетях шериф местной полиции.

Следователи устанавливают, как именно дети получили доступ к зоне бассейна и сколько времени находились в воде до обнаружения. В Техасе владельцы домов с бассейнами обязаны устанавливать ограждение с запирающимися воротами.

Ранее KP.RU сообщил, что трое детей погибли во время массовой стрельбы на дне рождения в США. Власти объявили награду в 25 тысяч долларов за информацию о стрелявшем на дне рождения.

