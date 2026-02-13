В Ростове до конца ноября закроют переход на пересечении Садовой и Кировского

В планах — полностью обновить напольное покрытие, ступени и стены, привести в порядок входные группы и парапеты. Заменят пандусы и подъемники, смонтируют подвесные потолки, модернизируют системы отопления, вентиляции и видеонаблюдения. В переходе появится световая навигация и система «Говорящий город», восстановят дренаж и технические помещения. Особое внимание уделят реставрации мозаичных панно.