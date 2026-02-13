В Ростове до конца ноября закроют переход на пересечении Садовой и Кировского

В Ростове-на-Дону до конца ноября закроют подземный пешеходный переход на пересечении Большой Садовой улицы и Кировского проспекта. Об этом сообщают в администрации Донской столицы.
Движение пешеходов остановят с 3 марта по 30 ноября 2026 года. Все это время в переходе будет идти капитальный ремонт.
— В период с 3 марта по 30 ноября будет временно прекращено движение пешеходов через подземный переход, расположенный на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой, — уточнили в администрации.
Чтобы люди могли безопасно переходить дорогу, с восточной стороны перекрёстка обустроят временный наземный пешеходный переход.
Подрядчика для ремонта выбрали еще в ноябре 2025 года. Стоимость контракта — 47,4 миллиона рублей.
В планах — полностью обновить напольное покрытие, ступени и стены, привести в порядок входные группы и парапеты. Заменят пандусы и подъемники, смонтируют подвесные потолки, модернизируют системы отопления, вентиляции и видеонаблюдения. В переходе появится световая навигация и система «Говорящий город», восстановят дренаж и технические помещения. Особое внимание уделят реставрации мозаичных панно.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.