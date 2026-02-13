Молдову ждут два по-весеннему теплых дня: Туман, плюс 12, но уже скоро вернутся морозы — прогноз синоптиков

В Кишиневе днем +9−11, ночью около 3 со знаком плюс. Возможен слабый дождь. Но в принципе, погода комфортная.
В этот день в столице в прошлом году было днем + 8, ночью минус 3.
На юге Молдовы днем +12, ночью +5. Слабый дождь.
На севере страны днем + 5, ночью — около 0, облачно.
С понедельника нас ждут похолодания, мокрый снег, и по ночам стабильный минус.
Напомним, что в Молдове продлён «жёлтый код» из-за тумана.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Местную продукцию можно найти только на выставке «Сделано в Молдове»: Почему отечественное дороже импорта и по какой причине не попадает на полки супермаркетов.
Выставка «Сделано в Молдове» продлится до воскресенья, 15 февраля, включительно [фото, видео] (далее…).
Минэнергетики призывает жителей Молдовы не верить своим глазам, глядя в квитанции: Шок от заоблачных сумм в платежках — «это спланированная кампания по созданию впечатления массового недовольства тарифами».
Есть один объективный фактор таких высоких счетов — безграмотная и некомпетентная политика руководства страны (далее…).
Трагедия в Национальной армии: В Молдове солдат был смертельно ранен из своего оружия — обстоятельства гибели юноши выясняются.
Роковой инцидент произошел сегодня 12 февраля в 18.15 (далее…).