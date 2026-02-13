Ричмонд
Молдову ждут два по-весеннему теплых дня: Туман, плюс 12, но уже скоро вернутся морозы — прогноз синоптиков

Какой будет погода в Молдове в субботу, 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем +9−11, ночью около 3 со знаком плюс. Возможен слабый дождь. Но в принципе, погода комфортная.

В этот день в столице в прошлом году было днем + 8, ночью минус 3.

На юге Молдовы днем +12, ночью +5. Слабый дождь.

На севере страны днем + 5, ночью — около 0, облачно.

С понедельника нас ждут похолодания, мокрый снег, и по ночам стабильный минус.

Напомним, что в Молдове продлён «жёлтый код» из-за тумана.

