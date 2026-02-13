В России могут начать выдавать беспроцентную ипотеку при одном условии: вот что сказали в Госдуме

Ставки по льготной ипотеке могут вскоре измениться в России, речь идет о смягчении условий для семей с детьми. Об этом заявила в беседе с корреспондентом «Абзац» депутат Госдумы Светлана Бессараб.
— Было бы здорово, если бы сохранилась действующая ставка по льготной ипотеке, а примерно на четвертом ребенке снижалась до 1−2%, а после пятого составляла 0%. Думаю, что дополнительные условия введены будут, — считает парламентарий.
По ее словам, пока Госдума намерена рассмотреть законопроект, который смягчит условия для получения пособия на ребенка.
Ранее KP.RU передал, что для поддержки демографии и семей с детьми предполагается разработать дополнительные меры. Опубликован список поручений Президента в этой сфере. В частности, планируется дифференциация ставки по льготной ипотеке в зависимости от числа детей в семье и возможность перехода из одной госпрограммы в другую при увеличении количества детей в семье.