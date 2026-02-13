Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы

«Очень важно сегодня проводить такие мероприятия. Они специально были придуманы в формате квиза — это все помогает нашим ливанским друзьям и российским соотечественникам познакомиться с нашей культурой, узнать больше о России и (её — ред.) традициях и, возможно, в будущем этот интерес подтолкнет (ливанскую молодежь — ред.) поступать в российские вузы», — прокомментировал РИА Новости мероприятие координатор молодежного крыла Координационного совета организаций российских соотечественников Ливана Али Ибрагим.