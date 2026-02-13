Ричмонд
Россиян предупредили о риске заражения бородавками через купюры

Деньги, как и другие предметы быта, могут переносить на себе инфекции и вирусы.

Источник: Комсомольская правда

Деньги могут носить на себе множество вирусов и инфекций, так как купюры за свой срок службы успевают побывать у множества людей. О том, чем можно заразиться через бумажные деньги, сообщила «Абзацу» врач-дерматолог Юлия Галлямова.

— Может возникнуть панариций — диагноз из разряда гнойничковых заболеваний. В своей практике я видела множественные бородавки на пальцах у людей, это может быть связано с пересчетом денег. И мелкая травматизация кожи пальцев приводит к заражению бородавками, — считает доктор.

Медик отметила, что к наиболее уязвимой категории граждан относятся кассиры, которые вынуждены во время работы брать купюры из рук незнакомцев.

Кстати, обычный поцелуй тоже может стать причиной инфекции, если партнер был заражен. Вирусы гриппа и другие респираторные инфекции передаются воздушно-капельным путем. Кроме того, поцелуи считаются одним из самых распространенных способов передачи герпеса.