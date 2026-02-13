Бывший офицер разведки США Риттер описал два сценария распада Евросоюза

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер описал два сценария распада Евросоюза. О них он рассказал в аналитическом шоу YouTube-канала Daily Planet.
По словам эксперта, Европа сейчас тяжело больна. Он считает, что первый вариант распада: постепенный коллапс. Риттер уверен, что однажды независимые государства получат больше влияния, чем страны ЕС, и Брюссель потеряет свою значимость.
Другой возможный вариант — полный и мгновенный коллапс. Экс-разведчик отметил, что в ЕС накопилось много политических проблем, а также возник серьезный кризис в ряде государств, связанных с функционированием союза. По мнению экс-разведчика, из-за этого в ЕС может случиться стремительный коллапс.
Однако Риттер отметил, что второй вариант несет в себе непредсказуемость, которой бы не хотел никто. Поэтому эксперт придерживается стратегии постепенного перехода к потере Евросоюзом какой-либо значимости.
— Этого никто не хочет. Думаю, даже Россия этого не хочет. Она хочет стабильности. И резкий коллапс Европы вызовет дестабилизацию Европы, которая серьезно повлияет и на Россию, а это ей не нужно. (…) Однажды добрая половина людей в Брюсселе скажет: «Спустите флаг, все кончено». Ибо когда нации начинают оценивать свою ответственность, они также оценивают и цену этой ответственности, — заявил Риттер.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Европейский союз движется к развалу, а его нынешние лидеры не имеют политического будущего.
Об этом также писали и зарубежные СМИ. По мнению западных журналистов, конфликт председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой евродипломатии Каей Каллас фиксирует приближающийся распад Европейского союза.