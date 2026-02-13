Бывший офицер разведки США Риттер описал два сценария распада Евросоюза

— Этого никто не хочет. Думаю, даже Россия этого не хочет. Она хочет стабильности. И резкий коллапс Европы вызовет дестабилизацию Европы, которая серьезно повлияет и на Россию, а это ей не нужно. (…) Однажды добрая половина людей в Брюсселе скажет: «Спустите флаг, все кончено». Ибо когда нации начинают оценивать свою ответственность, они также оценивают и цену этой ответственности, — заявил Риттер.