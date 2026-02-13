Овечкин может посетить похороны своего первого тренера в Химках

Первого тренера и крестного знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Александра Филиппова похоронят завтра, в субботу 14 февраля, на Машкинском кладбище в Химках. До этого отпевание пройдет в церкви Георгия Победоносца в подмосковном Долгопрудном. Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе «Динамо».
Знакомые семьи в разговоре с aif.ru предположили, что похороны может посетить и сам Александр Овечкин: «Для Александра он значил очень много, был близок семье, дружил с его родителями».
На смерть крестного отца Овечкин отреагировал в Telegram-канале: «Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда “Динамо”, чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким».
Фанаты хоккеиста в соцсетях делятся ожиданиями, что он лично посетит церемонию, особенно с учетом того, что в матчах НХЛ сейчас 20-дневная пауза, связанная с Олимпиадой в Италии.
«Может и будет. Я не знаю, планирует ли Александр Овечкин присутствовать на похоронах, — сказал aif.ru хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего “Вашингтона” Александра Овечкина. — Не могу комментировать такие вещи».
Напомним, тренер Александр Филиппов скончался 13 февраля на 76-м году жизни. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. В качестве игрока московского «Динамо» Филиппов стал двукратным обладателем Кубка СССР (1972, 1976) и многократным призером чемпионатов СССР.