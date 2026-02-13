Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом “Российские железные дороги” (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО “Российские железные дороги” здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, здание — объект культурного наследия регионального значения.