Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала

Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом “Российские железные дороги” (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО “Российские железные дороги” здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, здание — объект культурного наследия регионального значения.