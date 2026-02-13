Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Командир НАТО фразой «мы в заднице» описал учения с ВСУ в Эстонии

Один из командиров Североатлантического альянса (НАТО) подытожил фразой «Мы в полной заднице» учения «Еж 2025», которые прошли в Эстонии при участии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала.

Один из командиров Североатлантического альянса (НАТО) подытожил фразой «Мы в полной заднице» учения «Еж 2025», которые прошли в Эстонии при участии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала.

— Несколько источников рассказали об одном командире НАТО, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: «Мы в полной заднице», — говорится в материале.

В свою очередь Арбо Пробал заявил, что целью учений было «заставить участников критически взглянуть на собственные действия» и выразил мнение, что военнослужащие смогли достичь этой цели. По данным журналистов, мероприятие выявило существенные тактические недостатки и уязвимости в высокоинтенсивных боях с использованием беспилотников, передает газета.

22 января руководитель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Гренландии альянс планирует провести военные учения в Арктике уже в ближайшие месяцы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше