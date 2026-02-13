WSJ: Командир НАТО фразой «мы в заднице» описал учения с ВСУ в Эстонии

Один из командиров Североатлантического альянса (НАТО) подытожил фразой «Мы в полной заднице» учения «Еж 2025», которые прошли в Эстонии при участии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала.