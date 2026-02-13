WSJ: Командир НАТО фразой «мы в заднице» описал учения с ВСУ в Эстонии

Один из командиров Североатлантического альянса (НАТО) подытожил фразой «Мы в полной заднице» учения «Еж 2025», которые прошли в Эстонии при участии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала.
— Несколько источников рассказали об одном командире НАТО, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: «Мы в полной заднице», — говорится в материале.
В свою очередь Арбо Пробал заявил, что целью учений было «заставить участников критически взглянуть на собственные действия» и выразил мнение, что военнослужащие смогли достичь этой цели. По данным журналистов, мероприятие выявило существенные тактические недостатки и уязвимости в высокоинтенсивных боях с использованием беспилотников, передает газета.
22 января руководитель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Гренландии альянс планирует провести военные учения в Арктике уже в ближайшие месяцы.