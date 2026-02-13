Ричмонд
Главе СК Бастрыкину представят доклад о конфликте с актрисой Артамоновой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о конфликте на московской парковке. В инциденте участвовала актриса и волонтёр Анна Артамонова («Любовники», «Штрафбат», «Любовь с препятствиями»).

Источник: Life.ru

Руководителю столичного управления СК поручили подготовить «актуальную информацию» о ходе расследования. Исполнение этого поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, Анна Артамонова ударила ножом мужчину, который напал на её сына. Ссора началась из-за парковочного места. По словам актрисы, в конфликте участвовали несколько человек. Пострадали она сама, её сын и его друг. Сейчас уголовное дело расследует Следственный комитет по Москве.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.