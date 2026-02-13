Главе СК Бастрыкину представят доклад о конфликте с актрисой Артамоновой

Напомним, Анна Артамонова ударила ножом мужчину, который напал на её сына. Ссора началась из-за парковочного места. По словам актрисы, в конфликте участвовали несколько человек. Пострадали она сама, её сын и его друг. Сейчас уголовное дело расследует Следственный комитет по Москве.