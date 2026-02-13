Президент Финляндии Стубб заявил, что Россия стратегически проиграла на Украине

Президент России Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в украинском конфликте. Об этом в пятницу, 13 февраля, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
По его словам, Путин «хотел сделать Украину частью России», но она уже стала европейской страной. Он добавил, что за последние годы Росси удалось занять «лишь малую часть украинской территории» и «она не сможет восполнить потери», поэтому Киеву следует придерживаться выбранной стратегии и «в конце концов одержать верх».
Помимо этого, финский лидер заявил, что президент РФ «хотел предотвратить расширение НАТО», однако в состав альянса вошли Финляндия и Швеция.
— Украина вместо превращения в часть России стала европейской страной, НАТО расширилось за счет Финляндии и Швеции, оборонные расходы Запада растут, а военные успехи Москвы сокращаются, — цитирует Стубба Telegram-канал Clash Report.
Неделей ранее Стубб заявил, что обсуждение возможной угрозы агрессии России против стран — участниц НАТО после завершения конфликта на Украине является чрезмерно раздуваемым и не способствует конструктивному диалогу.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен двигаться в направлении урегулирования конфликта, иначе он может упустить возможность для установления мира.