Президент Финляндии Стубб заявил, что Россия стратегически проиграла на Украине

По его словам, Путин «хотел сделать Украину частью России», но она уже стала европейской страной. Он добавил, что за последние годы Росси удалось занять «лишь малую часть украинской территории» и «она не сможет восполнить потери», поэтому Киеву следует придерживаться выбранной стратегии и «в конце концов одержать верх».