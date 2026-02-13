Ричмонд
В Ялте выставили на продажу дома по соседству с усадьбой Софии Ротару

Риелторы не афишируют такое соседство: не всем оно по душе, говорят эксперты.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте начали продавать дома рядом с усадьбой Софии Ротару. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

У певицы на Южном берегу Крыма два объекта. Первый — вилла «София», выходящая прямо на набережную. Второй — трехэтажный коттедж в районе Никитского сада, примерно в 12 километрах от Ялты. Ранее ходили слухи о возможной национализации или продаже этой недвижимости, но официальных решений нет.

— Новостей по национализации недвижимости Софии Ротару пока нет, — сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Сам коттедж, принадлежащий сыну певицы Руслану Евдокименко, не продается, и владельцы там не живут. Однако земля и дома в этом районе активно продаются. Цены стартуют от 17 миллионов рублей и доходят до 200 миллионов.

Примечательно, что риелторы в объявлениях не упоминают о соседстве со звездной усадьбой.

— Почему не афишируем, что рядом особняк Софии Ротару? Так ведь может сойти за антирекламу — не всем такое соседство по душе, сомнительное, — пояснила сотрудник одной из риелторских фирм. — К тому же артистка хоть и построила дом больше двадцати лет назад, но приезжала всего пару раз.

