Мособлсуд освободил от наказания главу «Русского молока» Василия Бойко-Великого

Московский областной суд принял решение освободить от наказания главу холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, который ранее был осуждён на 15,5 года колонии по делу о создании преступного сообщества и незаконном завладении земельными участками. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

Источник: Life.ru

«Согласно апелляционному определению Московского областного суда, в отношении Бойко-Великого оставлен в силе обвинительный приговор по второму уголовному дело, но по истечении срока давности он освобожден от наказания», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что всех остальных фигурантов, получивших до 15 лет, уже освободили в зале суда.

Напомним, в ноябре суд в Подмосковье приговорил Бойко-Великого к 15 с половиной годам колонии. Его признали виновным в создании и руководстве преступным сообществом. Прокуратура просила для него 19 лет. По версии следствия, Бойко-Великий организовал группу ещё в 2003 году, чтобы скупать земли в Рузском районе. Позже бизнесмену смягчили наказание по первому приговору. Суд учёл его благотворительную и просветительскую деятельность.

