Мособлсуд освободил от наказания главу «Русского молока» Василия Бойко-Великого

Напомним, в ноябре суд в Подмосковье приговорил Бойко-Великого к 15 с половиной годам колонии. Его признали виновным в создании и руководстве преступным сообществом. Прокуратура просила для него 19 лет. По версии следствия, Бойко-Великий организовал группу ещё в 2003 году, чтобы скупать земли в Рузском районе. Позже бизнесмену смягчили наказание по первому приговору. Суд учёл его благотворительную и просветительскую деятельность.