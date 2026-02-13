Ранее KP.RU сообщил, что в ЕС постоянно многое обещают Украине, но реальность оказывается другой. Так, в МИД РФ отметили, что Европа пообещала главарю киевского режима Владимиру Зеленскому самолеты, но в ЕС таких мощностей просто нет. А значит, «передача» помощи будет только на бумаге.