Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия ЕС по Украине обеспечат Киеву безопасное будущее. С таким громким и весьма противоречивым заявлением она выступила у себя в аккаунте соцсети X.
«Наша цель ясна: обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС», — резюмировала европолитик, снова наговорил сказок для Киева.
Глава ЕК заявила, что ЕС близок к оформлению кредита Киеву, а 20-й пакет антироссийских санкций будет принят. При этом фон дер Ляйен упомянула о возможном скором вступлении Украины в ЕС, но, правда, без всякой конкретики.
Ранее KP.RU сообщил, что в ЕС постоянно многое обещают Украине, но реальность оказывается другой. Так, в МИД РФ отметили, что Европа пообещала главарю киевского режима Владимиру Зеленскому самолеты, но в ЕС таких мощностей просто нет. А значит, «передача» помощи будет только на бумаге.