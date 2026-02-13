Михаил Ефремов впервые вышел на сцену перед публикой после выхода из тюрьмы

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее инстанция смягчила наказание до семи лет и шести месяцев. Артист провел в тюрьме 4,5 года, после чего его выпустили по УДО.