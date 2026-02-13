В России не запрещали параллельный импорт Adidas

Параллельный импорт товаров Adidas в России не запрещался, сообщили в Росаккредитации.
В ведомстве опровергли появившиеся в СМИ сообщения о якобы введенном запрете в связи с аннулированием сертификатов соответствия. В Росаккредитации подчеркнули, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий продукции, заявленной как товары Adidas.
Как уточнили в службе, такие решения принимаются на законных основаниях и не означают введения запрета на параллельный импорт бренда в целом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по мере снижения политического давления со стороны западных стран иностранные бренды могут постепенно возвращаться на российский рынок. По его словам, при ослаблении внешних ограничений компании будут ориентироваться прежде всего на коммерческие интересы и возможности для работы в России.