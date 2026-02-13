В России не запрещали параллельный импорт Adidas

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по мере снижения политического давления со стороны западных стран иностранные бренды могут постепенно возвращаться на российский рынок. По его словам, при ослаблении внешних ограничений компании будут ориентироваться прежде всего на коммерческие интересы и возможности для работы в России.