Первые российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Италии

Олесик и Репилов вместе с тренерами-механиками Александром Васиным и Иваном Невмержицким прибыли во Внуково из Милана через Стамбул, пишет ТАСС.
На территории России саночников встретили представители Федерации санного спорта, родственники и другие тренеры. Олесик заняла на ОИ 13-е место, а Репилов — 14-е.
На Олимпиаде-2026 российские саночники выступали в нейтральном статусе. Олесик заняла 13-е место в итоговом протоколе. Репилов расположился на 14-й строчке. Всего на Игры в Италию заявили 13 спортсменов из России.
