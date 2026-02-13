Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Савин рассказал, как сохранить здоровье суставов

Обязательное условие для этого — равномерное и постоянное движение, считает спортивный врач Никита Савин.

Источник: Аргументы и факты

Фитнес-тренер, спортивный врач-нутрициолог Никита Савин в разговоре с aif.ru дал советы, как сохранить суставы здоровыми и в пожилом возрасте.

«Для этого прежде всего важно поддерживать нормальный вес, следить за питанием и давать организму нагрузку», — говорит Савин. По словам эксперта, именно отсутствие нагрузки или несбалансированная, «рваная» нагрузка становится спусковым крючком для заболеваний суставов.

«Суставы должны быть в движении, для этого оптимально начинать день с простейшей суставной гимнастики, но делать это ежедневно», — рекомендует Савин.

Ранее диетолог Мухина рассказала, что умственная работа способствует сжиганию калорий.