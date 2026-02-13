Врач Савин рассказал, как сохранить здоровье суставов

Фитнес-тренер, спортивный врач-нутрициолог Никита Савин в разговоре с aif.ru дал советы, как сохранить суставы здоровыми и в пожилом возрасте.
«Для этого прежде всего важно поддерживать нормальный вес, следить за питанием и давать организму нагрузку», — говорит Савин. По словам эксперта, именно отсутствие нагрузки или несбалансированная, «рваная» нагрузка становится спусковым крючком для заболеваний суставов.
«Суставы должны быть в движении, для этого оптимально начинать день с простейшей суставной гимнастики, но делать это ежедневно», — рекомендует Савин.
