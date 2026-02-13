Две трехлетние сестры утонули в бассейне в США, пока их семья спала

В американском штате Техас две трехлетние сестры утонули в бассейне частного дома, выйдя из через дверь на патио, ведущую к емкости с водой, пока их мать и дедушка спали. При этом снаружи бассейн был огорожен высоким деревянным забором. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщила газета Daily Mail.
Когда бабушка детей вернулась домой из магазина и нашла внучек в воде, она начала звать на помощь и попыталась вытащить их из бассейна. На крики прибежали мать, дедушка и двое соседей, которые вызвали службу спасения.
Прибывшие на место происшествия заместители шерифа застали парамедиков, проводивших реанимационные мероприятия. Девочек срочно доставили на вертолете в ближайшую больницу, но врачи не смогли их спасти.
— Это разрушительная потеря для семьи и нашего сообщества. Пожалуйста, поддержите близких и спасателей в своих мыслях и молитвах, — написал шериф местной полиции в личном блоге.
Следователи выясняют, как именно дети смогли добраться до зоны бассейна и сколько времени находились в воде до обнаружения, передает газета.
12 февраля в Новосибирске девочка пропала во время катания с горки у берега Оби. Позднее местные жители нашли ватрушку, которая ранее принадлежала ребенку. На месте происшествия работают спасатели и водолазы. По данным журналистов, девочка якобы утонула.