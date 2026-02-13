Две трехлетние сестры утонули в бассейне в США, пока их семья спала

В американском штате Техас две трехлетние сестры утонули в бассейне частного дома, выйдя из через дверь на патио, ведущую к емкости с водой, пока их мать и дедушка спали. При этом снаружи бассейн был огорожен высоким деревянным забором. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщила газета Daily Mail.