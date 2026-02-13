Ричмонд
FT: Рубио в последний момент отменил встречу с лидерами ЕС по Украине в Мюнхене

Рубио пропустил встречу с представителями Евросоюза по Украине из-за плотного графика.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь США Марко Рубио пропустил встречу с лидерами стран Евросоюза по Украине, отменив ее в последний момент из-за плотного графика на полях Мюнхенской конференции. Об этом сообщает сообщает издание Financial Times.

«Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по вопросу конфликта на Украине», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в Европейских столицах отказ Рубио от встреч по Украине расценили как ослабление интереса США к вовлечению в урегулирование конфликта. При этом один из источников FT заявил, что переговоры без участия Вашингтона остаются недостаточно содержательными.

Ранее KP.RU сообщал, что в Мюнхене 13 февраля проходит встреча лидеров «коалиции желающих». Главной темой обсуждений станет вооруженный конфликт на Украине и прошедшие трехсторонние мирные переговоры при участии России и США.

