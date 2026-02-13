FT: Рубио в последний момент отменил встречу с лидерами ЕС по Украине в Мюнхене

Издание отмечает, что в Европейских столицах отказ Рубио от встреч по Украине расценили как ослабление интереса США к вовлечению в урегулирование конфликта. При этом один из источников FT заявил, что переговоры без участия Вашингтона остаются недостаточно содержательными.