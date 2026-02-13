Тёплый привет из Абхазии: В республике началась заготовка мимозы к 8 Марта

Глава ведомства Беслан Джопуа отметил, что экспорт мимозы в Россию стабильно растёт. В 2024 году вывезли 253 тонны, в 2025-м — 332 тонны. Пик пришёлся на начало 2000-х, когда объёмы достигали 700−800 тонн за сезон.
Основной поставщик — Гулрыпшский район, где около 500−600 крестьянских хозяйств занимаются выращиванием мимозы. Частный предприниматель Сергей Киносян рассказал: сбор идёт уже неделю, удалось заготовить около 200 коробок. Урожай в этом году радует.
Цветы хранят в холодильных и складских помещениях, чтобы к 8 Марта партии свежей мимозы отправились к российским покупателям.
Поток абхазской продукции в Россию не ограничивается весенней мимозой. Цитрусовый сезон, стартовавший в октябре, также показал уверенную динамику: экспорт лимонов вырос более чем вдвое, достигнув 196 тонн, мандаринов — на 716 тонн больше, до 4,3 тысячи тонн. Всего до марта планировали отправить около 33 тысяч тонн солнечных фруктов. К ним добавились фейхоа и традиционная хурма. Теперь эстафету приняла мимоза — символ 8 Марта и давняя визитная карточка абхазского субтропического хозяйства.
