Врач Мазько заявила об опасности сочетания блинов с рядом продуктов

Россиянам рекомендуется ограничить употребление блинов с майонезом, беконом, ветчиной и другими жирными переработанными продуктами. Об этом заявила врач Инна Мазько в беседе с «Лентой.ру».
Она отметила, что от одной порции серьезных последствий обычно не бывает, но злоупотребление таким блюдом может навредить организму. Кроме того, Мазько напомнила, что колбасные изделия и переработанное мясо содержат канцерогены, поэтому есть их часто не рекомендуется.
Опасным сочетанием врач назвала блины с алкоголем. По ее словам, даже небольшое количество спиртного, например шампанского, наносит вред, а в паре с жирной закуской это может спровоцировать вздутие живота.
Также эксперт посоветовала не злоупотреблять блинами со сладкими топингами, мороженым и другими десертными начинками. Это особенно опасно для людей с сахарным диабетом и тех, кто стремится снизить вес, но и здоровым людям при регулярном употреблении такая пища пользы не принесет.
