Спортивный врач Савин раскрыл три упражнения для здоровья суставов

Спортивный врач Никита Савин назвал три простых упражнения, которые помогают сохранить здоровье и подвижность суставов.
«Это простейшие занятия из курса лечебной физкультуры, с ними справится каждый. Весь секрет — в том, чтобы уделять этому хотя бы 5−7 минут на ежедневной основе», — объяснил Савин.
Савин перечислил нужные упражнения. Это подтягивания коленок к груди, лежа на спине, круговые вращения плечами и полуприсед, то есть приседание в половину амплитуды.
«Эти три упражнения необходимо делать ежедневно, чтобы сохранять суставы здоровыми. Они совершенно точно по силам людям всех возрастов и уровней подготовки», — прокомментировал эксперт.
