Спортивный врач Савин раскрыл три упражнения для здоровья суставов

Для сохранения здоровья суставов понадобится всего 5−7 минут в день.

Источник: Аргументы и факты

Спортивный врач Никита Савин назвал три простых упражнения, которые помогают сохранить здоровье и подвижность суставов.

«Это простейшие занятия из курса лечебной физкультуры, с ними справится каждый. Весь секрет — в том, чтобы уделять этому хотя бы 5−7 минут на ежедневной основе», — объяснил Савин.

Савин перечислил нужные упражнения. Это подтягивания коленок к груди, лежа на спине, круговые вращения плечами и полуприсед, то есть приседание в половину амплитуды.

«Эти три упражнения необходимо делать ежедневно, чтобы сохранять суставы здоровыми. Они совершенно точно по силам людям всех возрастов и уровней подготовки», — прокомментировал эксперт.

Ранее эндокринолог Баранова назвала причины внезапного набора веса.