Госсекретарь США Марко Рубио отменил встречу с европейскими лидерами в рамках Мюнхенской конференции, на которой обсуждался украинский конфликт. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники из администрации американского президента.
— Госсекретарь не будет участвовать во встрече в берлинском формате по Украине из-за большого числа встреч, происходящих в то же самое время, — заявил анонимный чиновник.
При этом авторы материала отмечают, что Рубио «вовлечен в российско-украинскую тему во время многих из его встреч» в Мюнхене.
Европейский чиновник в беседе с газетой посчитал безумием отсутствием американского госсекретаря на встрече.
Журналисты FT добавили, что отсутствие Рубио на переговорах было воспринято Европой как свидетельство «затухающего интереса Вашингтона к участию в усилиях по разрешению украинского конфликта».
Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что если президент США Дональд Трамп в самом деле выйдет из мирного процесса, на деле это будет означать окончание переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта и последующую эскалацию боевых действий.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части Донецкой Народной Республики. Киев, как утверждалось, рассматривал возможность вынесения вопроса о территориальных уступках Москве на референдум.