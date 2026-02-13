Ричмонд
FT: Рубио отменил в Мюнхене встречу с лидерами Евросоюза по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио отменил встречу с европейскими лидерами в рамках Мюнхенской конференции, на которой обсуждался украинский конфликт. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники из администрации американского президента.

— Госсекретарь не будет участвовать во встрече в берлинском формате по Украине из-за большого числа встреч, происходящих в то же самое время, — заявил анонимный чиновник.

При этом авторы материала отмечают, что Рубио «вовлечен в российско-украинскую тему во время многих из его встреч» в Мюнхене.

Европейский чиновник в беседе с газетой посчитал безумием отсутствием американского госсекретаря на встрече.

Журналисты FT добавили, что отсутствие Рубио на переговорах было воспринято Европой как свидетельство «затухающего интереса Вашингтона к участию в усилиях по разрешению украинского конфликта».

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что если президент США Дональд Трамп в самом деле выйдет из мирного процесса, на деле это будет означать окончание переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта и последующую эскалацию боевых действий.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части Донецкой Народной Республики. Киев, как утверждалось, рассматривал возможность вынесения вопроса о территориальных уступках Москве на референдум.

