Глава КЧР Темрезов присвоил звание народного артиста республики Диме Билану

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в своем Telegram-канале о вручении артисту Диме Билану нагрудного знака за звание народного артиста республики.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в своем Telegram-канале о вручении артисту Диме Билану нагрудного знака за звание народного артиста республики.

«Вручил нагрудный знак за звание народного артиста Карачаево-Черкесской Республики нашему земляку Диме Билану — талантливому музыканту и заслуженному артисту России», — говорится в его публикации.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на успех, артист сохраняет связь с родными местами. Также Темрезов отметил, что в прошлом году выступление певца стало кульминацией торжеств по случаю 200‑летия Черкесска. Концерт Билана собрал тысячи жителей и гостей города, став настоящим подарком для города, добавил глава республики.

Темрезов поздравил артиста с присвоением почётного звания, пожелав ему неиссякаемого вдохновения, дальнейших творческих достижений и долгих лет на сцене.