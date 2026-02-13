Глава КЧР Темрезов присвоил звание народного артиста республики Диме Билану

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в своем Telegram-канале о вручении артисту Диме Билану нагрудного знака за звание народного артиста республики.
«Вручил нагрудный знак за звание народного артиста Карачаево-Черкесской Республики нашему земляку Диме Билану — талантливому музыканту и заслуженному артисту России», — говорится в его публикации.
Глава региона подчеркнул, что, несмотря на успех, артист сохраняет связь с родными местами. Также Темрезов отметил, что в прошлом году выступление певца стало кульминацией торжеств по случаю 200‑летия Черкесска. Концерт Билана собрал тысячи жителей и гостей города, став настоящим подарком для города, добавил глава республики.
Темрезов поздравил артиста с присвоением почётного звания, пожелав ему неиссякаемого вдохновения, дальнейших творческих достижений и долгих лет на сцене.