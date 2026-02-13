Овечкин назвал невосполнимой утратой смерть своего первого тренера Филиппова

Российский хоккеист Александр Овечкин в пятницу, 13 февраля, заявил, что смерть его крестного и наставника Александра Филиппова стала для него невосполнимой утратой.
— Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда (хоккейного клуба — прим. «ВМ») «Динамо», чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким, — написал спортсмен в своем Telegram-канале.
Александр Филиппов ушел из жизни 13 февраля в возрасте 75 лет. В составе «Динамо» он дважды выиграл Кубок СССР и неоднократно становился призером чемпионатов страны. Кроме того, за время своей спортивной карьеры Филиппов играл и за хоккейный клуб «Локомотив». В составе советской сборной Филиппов смог завоевать золотые медали на чемпионатах мира и Европы в 1975 году, а с 1993 года стал работать тренером.
9 февраля на 33-м году жизни скончался российский хоккеист Артем Федоров, который играл в составе клубов СКА и «Спартак». Кроме того, в сезоне 2022/2023 спортсмен выступал за хоккейный клуб «Сочи». Причины его смерти остались неизвестными.