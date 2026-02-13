Овечкин назвал невосполнимой утратой смерть своего первого тренера Филиппова

Александр Филиппов ушел из жизни 13 февраля в возрасте 75 лет. В составе «Динамо» он дважды выиграл Кубок СССР и неоднократно становился призером чемпионатов страны. Кроме того, за время своей спортивной карьеры Филиппов играл и за хоккейный клуб «Локомотив». В составе советской сборной Филиппов смог завоевать золотые медали на чемпионатах мира и Европы в 1975 году, а с 1993 года стал работать тренером.