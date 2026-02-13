В центре Ростова вечером 13 февраля произошло отключение электричества

Поздно вечером в пятницу, 13 февраля, жители части центра Ростова-на-Дону остались без электричества. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».
— Авария произошла в 22:05. Из-за технологического нарушения в сети напряжением 6 киловольт были обесточены потребители в границах переулка Доломановского, улиц Московской и Пушкинской, а также проспекта Буденновского, — рассказали ресурсники.
Энергетики приступили к ремонту. Ориентировочное время восстановления — два часа. В «Донэнерго» напомнили: свет могут дать в любой момент без дополнительного предупреждения.
