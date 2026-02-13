«Вы добили меня»: экс-советник Путина дал совет Дурову для спасения Telegram в РФ

Для того, чтобы сохранить работу мессенджера Telegram в России, предпринимателю Павлу Дурову нужно начать сотрудничать с властями. Об этом заявил экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По его словам, если Дуров начнет выдавать ФСБ данные о переписках преступников, то почти никто из пользователей не заметит изменений. Клименко отмечает, что этот шаг оценят и инвесторы мессенджера.
— Я вообще не вижу никаких проблем, если бы Павел сотрудничал. Сейчас Павел должен сказать: «Ну ладно, вы добили меня, я становлюсь как все». И у него сразу все станет хорошо. Я думаю, что Россия для него очень важна. Ему нужно открыть представительство в России, принимать претензии от Роскомнадзора, — заявил Герман Клименко в беседе с News.ru.
10 февраля в работе мессенджера произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство подчеркнуло, что будет и дальше ограничивать платформу, чтобы добиться от ее руководства исполнения российского законодательства.